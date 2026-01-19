«Беседка»: Заслуженная артистка РФ Наталья Александрова о «Романе с романсом»

Смотрите на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей новый выпуск программы «Беседка».

23 января в БКЗ Псковской областной филармонии состоится юбилейный концерт заслуженной артистки Российской Федерации, солистки ансамбля русской музыки «Псков» Натальи Александровой. Сегодня в студии «ПЛН FM» она расскажет о предстоящем событии более подробно. Также ведущий Артем Татаренко поговорит с гостьей студии о дальнейших творческих планах.

Добавим, в связи с профилактическими работами на радиомачте Псковского областного радиотелепередающего центра радиовещание на частоте 102.6 FM и других псковских радиостанций сегодня, 19 января, до 16.00 приостановлено.