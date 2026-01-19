Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова: Не осуждаю ничто и никого

Особенность современной песенной подачи, при которой исполнители проглатывают окончания слов, прокомментировала заслуженная артистка РФ и солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова в эфире радио ПЛН FM.

Артистка отметила, что не осуждает ни этот стиль, ни тех, кто его использует, объяснив, что каждый имеет право на свою манеру исполнения. Она подчеркнула, что такая подача отражает внутренний мир и мышление исполнителя, а также отчасти связана с современными тенденциями:

«Не осуждаю ничто и никого. Человек имеет право на свою подачу. Во-вторых, какая подача, такой и человек внутри, в голове. В-третьих, это немножечко дань современным тенденциям, связанным с проглатыванием окончаний слов в речи».

Гостья студии призналась, что поначалу такая манера исполнения её раздражала, но теперь Наталья Александрова воспринимает её с юмором. По её словам, это не проявление неуважения к зрителю, а скорее связано с «недалёкостью». «Любой образованный молодой человек не станет выражать свои мысли подобным образом, если хочет быть понятым аудиторией», - уточнила солистка.

При этом Наталья Александрова напомнила: «Мы же тоже пользовались в своё время какими-то штампами, экспериментировали, попадали под влияние модных тенденций». Заслуженная артистка РФ считает, что исполнители, которые проглатывают окончания слов, просто преследуют другую цель — добиться определённого звучания, а не сделать свою мысль максимально понятной.

«Артисты, проглатывающие окончания во время своих выступлений, просто не имеют цели, чтобы их мысль была понята. Они хотят определенного звучания. Во-вторых, такой песенный посыл всё же находит отклик, в частности, у молодёжи, которая не вдумывается в слова, а смотрит, что на артисте надето, какая у него прическа, как он загримирован. Это молодёжная тенденция - считывать внешние "фишечки"», - поделилась мнением Наталья Александрова.

Гостья студии отметила, что этот стиль исполнения находит отклик у молодёжи, и пояснила, что наблюдает за этими процессами на примере своих взрослых детей и пятерых внуков. «Разве их можно осуждать? Да, они любят романсы, любят, как поёт бабушка, но слушают другое, потому что у них другие акценты», - сказала она.