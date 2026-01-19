 
Культура

Заслуженная артистка РФ Наталья Александрова рассказала о выборе репертуара

Современное состояние фольклорно-народного русского стиля, переживающего сейчас ренессанс, прокомментировала в эфире радио ПЛН FM заслуженная артистка РФ, солистка ансамбля русской музыки «Псков» Наталья Александрова. Гостья студии рассказала, на что ориентируется в выборе репертуара, а также, в чем отличие романса от других жанров.

Артистка постоянно демонстрирует любовь к русским песням, независимо от веяний времени, моды и, по её словам, текущих событий. Она отметила, что адаптация творчества под современные условия происходит не под давлением извне, а по личному выбору:

«Петь то, что я пою, меня не заставляет никто и ничто. Это мой добровольный выбор, я просто очень люблю русский романс, мне кажется, я его понимаю. Его, кстати, называют примитивным жанром, как, знаете, дворовые песни. Такое мнение, что романс – это упрощенно. А я бы не сказала, что это упрощенно, там столько поэтики, музыки».

Наталья Александрова подчеркнула, что в романсах действительно есть одинаковые обороты, но привела в пример песни Игоря Николаева, которые, по её мнению, великолепны несмотря на использование схожих фраз. Она рассказала, что человек таким способом мыслит — через определённые обороты и построение нот.

Солистка объяснила, что в романсе происходит то же самое: это вполне понятный и узнаваемый жанр, и именно поэтому он называется романсом. Гостья студии также заметила, что даже современные авторы, пишущие романсы, невольно используют подобные обороты. В понимании Натальи Александровой, именно эти особенности отличают романс от других жанров.

Ранее Наталья Александрова отмечала, что всю свою творческую жизнь посвятила работе в Псковской областной филармонии и ансамбле «Псков». ​​​​​Ее юбилейный концерт «Роман с романсом», посвящённый 45-летию творческой деятельности и сотрудничества с филармонией, состоится в большом концертном зале 23 января.

