 
Культура

Своих кумиров назвала заслуженная артистка РФ Наталья Александрова

0

Своими музыкальными предпочтениями поделилась заслуженная артистка РФ и солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова в эфире радио ПЛН FM. 

Гость студии отметила, что выбирает песни и темы, которые вызывают у неё эмоциональный отклик. «Я всегда так говорю: «Слышащий да услышит, видящий да увидит». Увидит то, что ему нужно, то, что ему интересно. Скорее всего, это восполнение чего-то недостающего в тебе», — пояснила артистка.

Наталья Александрова рассказала о своем подходе к вокалу и обучению: «Я сейчас веду уроки вокала, одну и ту же фразу можно сказать по-разному, то есть ты акцентируешь то, что тебя волнует».

Говоря о своих кумирах, Наталья Александрова выделила музыканта и певца Николая Носкова, оперную певицу Галину Вишневскую и итальянского оперного певца Лучано Паваротти. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026