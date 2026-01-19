Своих кумиров назвала заслуженная артистка РФ Наталья Александрова

Своими музыкальными предпочтениями поделилась заслуженная артистка РФ и солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова в эфире радио ПЛН FM.

Гость студии отметила, что выбирает песни и темы, которые вызывают у неё эмоциональный отклик. «Я всегда так говорю: «Слышащий да услышит, видящий да увидит». Увидит то, что ему нужно, то, что ему интересно. Скорее всего, это восполнение чего-то недостающего в тебе», — пояснила артистка.

Наталья Александрова рассказала о своем подходе к вокалу и обучению: «Я сейчас веду уроки вокала, одну и ту же фразу можно сказать по-разному, то есть ты акцентируешь то, что тебя волнует».

Говоря о своих кумирах, Наталья Александрова выделила музыканта и певца Николая Носкова, оперную певицу Галину Вишневскую и итальянского оперного певца Лучано Паваротти.