Псковский музей-заповедник раскрыл даты самых ярких событий 2026 года

В год 150-летия Псковского музея-заповедника гостей ждут яркие события и музейные мероприятия. Стали известны даты самых масштабных из них, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Так, 16 мая в музейном квартале и филиалах музея-заповедника пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев».

В этом году фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» будет приурочен ко Дню России и состоится 13 июня в Псковском кремле.

Ярким событием конца лета 2026 года станет исторический праздник «Воевода Шуйский». Он будет ждать гостей 22 августа на территории у Покровской башни.

 

Также в юбилейный год гостей ждут и другие мероприятия: масленичные гуляния в феврале, специальная программа ко Дню защитника Отечества, экскурсии и мастер-классы к 8 марта, патриотические мероприятия к 9 мая, насыщенная афиша в летний период, «Ночь искусств» в ноябре и многое другое. 

