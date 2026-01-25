 
Культура

«Посидим, помолчим...»: вечер авторской песни Дениса Ковальчука пройдет в Пскове

Вечер живой музыки — концерт «Посидим, помолчим…» признанного мастера авторской песни, музыканта с более чем 30-летним творческим стажем Дениса Ковальчука пройдет 29 января в Псковской областной библиотеке имени В.Я. Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Фото: Псковская областная библиотека имени В.Я. Курбатова

Денис Ковальчук — талантливый гитарист, бас-гитарист, автор музыки и песен, звукорежиссер и аранжировщик. Он также был лауреатом фестиваля «Псковская рок-весна», играл в псковских рок-группах, выступал на многих концертах авторской песни в Пскове, Санкт-Петербурге, Москве, был участником фестивалей «Изборская крепость», «Словенское поле» и «Норд-Вест» (Валдай).

Сейчас Денис Ковальчук руководит клубом авторской песни «Махаон», играет в группе «Внутренний путь», а также занимается сольными проектами.

Зрителей ждут авторские песни Дениса Ковальчука, популярные композиции, а также выступления других псковских музыкантов – Словены, Тимофея Яшина, Анастасии Гуковой.

Мероприятие начнется в 16:00 в актовом зале библиотеки. Для посещения необходима предварительная регистрация.

