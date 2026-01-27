Библию 1897 года с иллюстрациями представили в Музее истории Печор

 
В Музее истории города Печоры проходит выставка «Библия в картинах знаменитого художника Гюстава Доре» в рамках проекта «Выставка одного предмета», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Экспозиция включает издание Библии, датированное 1897 годом. Это массивный том в толстом картонном переплете, содержащий полный альбом из 200 гравюр Гюстава Доре с комментариями из текстов Священного Писания.

Художник работал над иллюстрациями к Библии с 1864 по 1866 год. Он создал сотни эскизов и десятки рисунков, стремясь найти точные образы, которые стали бы классикой. Гюстав Доре акцентировал внимание на ключевых книгах и драматических событиях. Ветхому Завету посвящены 152 рисунка, которые изображают грандиозные природные стихии и эпическую историю человечества. Новый Завет сосредоточен на людях, эмоциях и личной драме, при этом Гюстав Доре старался не нарушать сложившийся иконографический канон.

В 1865 году французский издательский дом Alfred Mame et fils выпустил Библию с иллюстрациями Гюстава Доре. Лондонское издательство Cassel, Petter and Galpin приобрело права на английское издание, и с 1866 по 1870 год Библия начала выходить частями в Лондоне и Нью-Йорке. Вскоре появились издания на других языках.

