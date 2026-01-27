Литературно-музыкальный спектакль «Имажинистка» покажут в Пскове 1 февраля

Литературно-музыкальный спектакль «Имажинистка», основанный на стихах поэта Сергея Есенина, пройдет в Детской школе искусств города Пскова 1 февраля в 18:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в школе.

«"Имажинистка" — это загадочный, метафорический мир, тайный подвальчик, где привычное сознание переворачивается вверх дном. Это не просто пространство, а аллегория внутреннего мира героини — её подсознания, где переплетаются границы реальности и фантазии, свет и тень, прошлое и настоящее, создавая сложную ткань чувственных образов. Живая музыка в исполнении профессиональных музыкантов становится неотъемлемым продолжением поэтического слова, дополняя и усиливая образ героини», - рассказали в школе искусств.

Мероприятие пройдет в аудитории 101 по адресу: улица Олега Кошевого, 8.