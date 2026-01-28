Московский театр покажет в Пскове спектакли «Ревизор» и «Магадан / Кабаре»

10-11 марта 2026 года состоятся гастроли московского театра «Около дома Станиславского» в Пскове. На большой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина будут показаны спектакли художественного руководителя театра Юрия Погребничко «Магадан / Кабаре» и его ученика Антона Федорова «Ревизор», сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Афиша: Псковский театр драмы им. А.С.Пушкина

«Ревизор» — дебютная московская работа режиссера Антона Федорова. Первый и пока что единственный спектакль в театре своего мастера Юрия Погребничко Федоров поставил в 2019 году. За семь лет Антон Федоров закрепился в статусе лидера нового режиссерского поколения, а его «Собачье сердце» в МТЮЗе, «Утиная охота» в БДТ, «Дон Кихот» в Театре Наций, спектакли в Новосибирске и Воронеже считаются мастхэвом любого уважающего себя театрала. Оригинальная эстетика «Ревизора» сегодня уже воспринимается в контексте узнаваемого стиля постановщика, с которым хорошо знаком и псковский зритель (благодаря спектаклю «Морфий»).

В спектакле «Ревизор» режиссер исследует тему пустоты и ее природы на примере одной из самых знаменитых пьес Гоголя и пытается найти новый язык для разговора на знакомую каждому тему. Хлестаков в исполнении артиста труппы Театра Вахтангова Максима Севриновского закручивает действие вокруг себя. Он единственный персонаж, наделенный человеческими чертами и вызывающий эмоциональный отклик. А еще одним, незримым, но важным персонажем спектакля неожиданно становится... выдающийся композитор Олег Каравайчук.

Спектакль «Ревизор» (16+) состоится 10 марта на большой сцене Псковского театра драмы в 19:00.

Спектакль-лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» «Магадан / Кабаре» — это своеобразная квинтэссенция театрального стиля основателя и бессменного руководителя театра «Около» Юрия Погребничко. Песни про Магадан под баян исполняют почти сказочные персонажи советского безвременья. Иногда к ним присоединяются жители вершин, со спины похожие на ливерпульскую четверку. Здесь ищут смысл жизни, а находят кастрюлю с картошкой. Крутится волчок из «Трех сестер», кружится в танце жена капитана, совсем как какой-нибудь дервиш, своим вращением приближающим дзен, о котором так загадочно говорит Конфуций. В этом коане Юрия Погребничко, не понаслышке знакомого с дальневосточными сопками до горизонта, встретились мизансцены и образы его же спектаклей прошлых лет, сложившись в формулу всепобеждающего равновесия: «Делайте, что хотите».

Спектакль много гастролирует и собирает восторженных зрителей по всей стране, не исключение и Псков: в 2020 году труппа с успехом сыграла «Магадан / Кабаре» на сцене Псковского театра драмы.

Спектакль «Магадан / Кабаре» (16+) состоится 11 марта на большой сцене Псковского театра драмы в 19:00.

Театр «Около дома Станиславского» возник в 1989 году. Он находится в километре от Кремля — в самом центре Москвы, где каждое здание имеет свою историю. Так и с этим театром: дом, в котором он играет, был когда-то каретным сараем Константина Сергеевича Станиславского. Таким образом, в названии обыграны и география, и художественное направление. Следов карет и лошадиной упряжи не осталось, но дух Станиславского, безусловно, витает. В репертуаре театра — пьесы Чехова «Три сестры», «Вишневый сад», «Лес» Островского, «Старший сын» Вампилова, «Три мушкетера» на темы Дюма, маленькие пьесы Жан-Люка Лагарса, Семена Злотникова, Людмилы Петрушевской и музыкальные спектакли в жанре театра-кабаре. Основатель и художественный руководитель театра Юрий Погребничко — лауреат Государственной премии, Премии Станиславского и Национальной театральной премии «Золотая маска», народный артист России, профессор. Погребничко — из тех немногих режиссеров, по отношению к которым уместны и естественны самые превосходные степени оценки; он давно уже стал классиком отечественного театрального искусства.