Картина Брюллова «Осада Пскова» вернулась в историческое здание Третьяковки

Историческая картина Карла Брюллова «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» снова в экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском – она вернулась после выставки в Новой Третьяковке. За возвращением монументального полотна наблюдала Милана Нисимова.

На картине запечатлены события 1581 года: кульминация боя между русским войском и польским во время осады Пскова. Картину заказал император Николай I. Распорядился назначить группу историков в помощь художнику, даже снарядить экспедицию к месту событий. Есть мнение, что именно из-за чрезмерной опеки Брюллов и потерял интерес к картине. А ведь она могла стать самой грандиозной в его творчестве.

Принято считать, что самая большая картина Брюллова – «Последний день Помпеи». В действительности же «Осада Пскова» – самое масштабное полотно художника. Ее размеры – 482 сантиметра в высоту и 675 в ширину. По словам современников, один из эскизов к картине Брюллов порвал. А полотно, к счастью, просто повернул лицом к стене. Увидеть незаконченный шедевр художника в основной экспозиции Третьяковской галереи посетители смогут уже 31 января, пишет Smotrim.ru.

Картину заказал император Николай I. Распорядился назначить группу историков в помощь художнику, даже снарядить экспедицию к месту событий.

Есть мнение, что именно из-за чрезмерной опеки Брюллов и потерял интерес к картине