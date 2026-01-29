Картины с видами Пскова впервые увидят жители Мурома

Выставка живописи из собрания Псковского музея-заповедника «Вот он – добрый, старый Псков!» откроется 30 января в рамках совместного проекта с Муромским историко-художественным музеем. Жители и гости Владимирской области увидят 37 произведений, которые представят Псков и Псковскую землю глазами знаменитых художников, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее.

Главный герой выставки – город Псков с его величественным кремлем, небольшими уютными храмами, узенькими улочками исторической части и живописными набережными.

Гости увидят дореволюционный и послевоенный Псков на картинах псковских художников, а также представителей петербургской академической школы. Самая ранняя по времени создания картина принадлежит кисти неизвестного автора первой половины XIX века.

Выставка будет работать с 30 января по 16 марта по адресу: Владимирская область, Муром, улица Московская, 13.

