На проводы Масленицы горожан приглашают в Псковский музей-заповедник

Масленица, пожалуй, один из самых любимых традиционных народных праздников в году, яркий, красочный, шумный, полный игр, представлений, озорства и смеха. В воскресенье 22 февраля псковичей приглашают на музейный праздник «Зима снег простилает, весна цветы рассыпает», который пройдет в Палатах у Сокольей башни, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В программе гостей ждут площадки для всей семьи: театрализованное интерактивное представление, мастер-класс по росписи деревянной игрушки «На ярмарке по весне», мастер-класс по изготовлению козы из джута «Коза-Дереза», рассказ о традициях празднования Масленицы на Руси с фольклором в экспозиции русской избы, викторина «Кто в доме хозяин», творческое задание для самых маленьких «Блинчики с припёком».

Кроме того, всех участников ждут угощения и розыгрыш призов.

Телефон для справок: +78112331390 (доб. 1, 2), +78112292259.