«Элли Блэк» из Новосибирска выступит на отборочном концерте «Доброго рока» в Пскове

Отборочный концерт «Поехали!» фестиваля «Добрый рок-2026» состоится в Пскове 21 февраля. В качестве претендента выступит группа «Элли Блэк» из Новосибирска, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.

Группа описывает себя как яркое и атмосферное явление с живыми инструментами, сильным вокалом и общением с публикой. Музыканты исполняют поп-рок, ска-панк и диско.

«Элли Блэк» является победителем международного конкурса «Новая песня 2024», призером конкурса «Звездные имена Новосибирска 2023» и финалистом конкурса видеоклипов «Звёзды ММТВ 2023». Группа также участвовала в фестивалях «Бульвар 2025», «Рок над Сылвой 2025», «Ветер Сибири 2024», «Наш фест» и других.

Концерт начнется в 20:00, вход для посетителей откроется в 19:00. 

Информационную поддержку фестивалю «Добрый рок» традиционно предоставляют «Псковская Лента Новостей» и «Наше радио Псков» (103.0 FM).

