Дни памяти Пушкина пройдут в «Михайловском»

Дни памяти поэта Александра Пушкина пройдут в Пушкинском заповеднике в феврале, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

«В феврале мы традиционно собираемся вместе, чтобы почтить память Александра Сергеевича. Программа к 189-летию со дня его гибели включает открытие выставки, поэтический вечер и памятную церемонию на могиле поэта», - рассказали в музее. 

7 февраля в 11.00 в музее-усадьбе «Михайловское» в выставочном зале «Льнохранилище» состоится открытие выставки «Иллюстрации к "Борису Годунову"». Также будет представлена графика московского художника Ивана Лукьянова из фондов музея-заповедника «Остафьево» – «Русский Парнас».

В 15.00 в Пушкинских Горах в научно-культурном центре пройдет поэтический час «Пушкин, Пушкин, ты жив...». Исполняет актёр Михаил Бабаев (16+).

10 февраля — день памяти Пушкина. Весь день — бесплатный вход в музеи Пушкинского заповедника. Часы работы: с 10.00 до 17.00.

А в 14.45 объявлен сбор у могилы Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре. В это время перестало биться сердце поэта. Традиционно у могилы отслужат краткую литию и возложат цветы. 

Вход на все события — бесплатный.

