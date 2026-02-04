Псковский театр драмы ищет в труппу молодую актрису

В Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина ищут актрису для вступления в труппу. Вакансия предполагает исполнение женских ролей персонажей в игровом возрасте от 24 до 30 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Изображение: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина

Театр ждет кандидатов с высшим или средним профессиональным образованием в области культуры и искусства. Обязательно наличие профессиональных умений и навыков, а также вокальных данных. Опыт работы в профессиональном театре будет преимуществом, даже если он небольшой.

Театр гарантирует плотную занятость в репертуаре и возможность для творческого роста.

Заинтересованные кандидаты должны прислать свои резюме, несколько фотографий в обычной жизни (сидя и стоя, в полный рост), а также фото и видео с исполненными на сцене ролями. Также необходимо указать телефон для обратной связи.

Адрес почты: pskov-teatrnational@drampush.ru

Предоставляется отдельное жилье.

Напомним, недавно в труппу театра перевели актрису Ульяну Гноевую, она дебютировала в спектакле «Пигмалион», сыграв роль горничной миссис Хиггинс. Набор в труппу продолжается.