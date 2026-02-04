 
Культура

Псковский театр драмы ищет в труппу молодую актрису

0

В Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина ищут актрису для вступления в труппу. Вакансия предполагает исполнение женских ролей персонажей в игровом возрасте от 24 до 30 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Изображение: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина 

Театр ждет кандидатов с высшим или средним профессиональным образованием в области культуры и искусства. Обязательно наличие профессиональных умений и навыков, а также вокальных данных. Опыт работы в профессиональном театре будет преимуществом, даже если он небольшой. 

Театр гарантирует плотную занятость в репертуаре и возможность для творческого роста.

Заинтересованные кандидаты должны прислать свои резюме, несколько фотографий в обычной жизни (сидя и стоя, в полный рост), а также фото и видео с исполненными на сцене ролями. Также необходимо указать телефон для обратной связи.

Адрес почты: pskov-teatrnational@drampush.ru

Предоставляется отдельное жилье.

Напомним, недавно в труппу театра перевели актрису Ульяну Гноевую, она дебютировала в спектакле «Пигмалион», сыграв роль горничной миссис Хиггинс. Набор в труппу продолжается.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026