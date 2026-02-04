Первые экскурсии по макету Пскова стартуют в городском музее

Первые сборные экскурсии по экспозиции «Историческая топография Пскова XVI-XVII вв.» пройдёт в Псковском музее-заповеднике в предстоящие выходные, 7 и 8 февраля. Центральное место в экспозиции занимает макет Пскова XVII века. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Псков, хоть и представлен в миниатюре, будет оживать перед посетителями – в зале будет проходить смена дня и ночи, будут слышны звуки города – звон колоколов, рожки пастуха, лай собак, стрекотание сверчков, плеск воды и многие другие звуки. С наступлением «ночи» начнется световое шоу с короткой аудиоэкскурсией», - рассказали в музее.

Помимо макета, в состав экспозиции вошли план Пскова 1694 года, коллекция оружия, а также уникальные иконы.

Экскурсии начнутся в 14:00 в фойе главного здания Псковского музея на улице Некрасова 7. Для участия необходима предварительная запись по телефону: +78112331603.