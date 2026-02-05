Выставка петербургского фотохудожника «Поэзия в кадре» откроется в Пскове

Открытие выставки петербургского фотохудожника Александры Климовой «Поэзия в кадре» пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 8 февраля в 15.30 в пространстве «Аквариум», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Посетители увидят фотографии с литературных мероприятий, среди них: фестиваль «Словенское поле» (Изборск), фестиваль Анны Ахматовой и проект «Зеленый шатер» (Комарово), поэтические концерты на Книжных Аллеях и в фотосалоне Карла Буллы (Санкт-Петербург), фестиваль «Новгородский детинец» (Великий Новгород), выступления в Доме-музее Булгакова (Москва), спектакль по роману в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в театре «Особняк».

Репортаж с поэтического мероприятия обычно подразумевает ряд фотографий людей с микрофоном в руке, но выставка Александры опровергает этот шаблон, показывая, что поэзию на литературной встрече можно не только услышать, но и зафиксировать визуально, рассказали в библиотеке.

Александра Климова – портретный и репортажный фотограф, прозаик, автор сборника рассказов «Скосить рудбекию». Родилась в 1995 году в поселке Межозерный Ленинградской области, живет и работает в Санкт-Петербурге. Лауреат литературных премий «Молодой Петербург» (СПб), «Данко» (Нижний Новгород) и премии имени Юрия Левитанского (Москва). Выставки фоторабот проходили в Энергодаре, Санкт-Петербурге и Пскове.

После открытия в актовом зале библиотеки пройдет музыкально-литературный концерт «Эхо Словенского поля» с участниками фестиваля разных лет. Для псковичей и гостей города выступят лучшие поэты и барды: Андрей Бениаминов, Константин Вихляев, Екатерина Полянская, Александр Питиримов, Владимир Зарубин, Вита Пшеничная, Диана Константинова, Яков Корноухов, Игорь Плохов и многие другие.