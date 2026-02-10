 
Культура

Гастроли театра имени Ленсовета в Пскове открылись моноспектаклем «В лучах». ФОТО

0

Гастроли Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета в Пскове открылись 10 февраля моноспектаклем «В лучах» Анджея Бубеня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Спектакль «В лучах» рассказывает о жизни и судьбе легендарной женщины, великого ученого Марии Склодовской-Кюри. Глубокий и земной образ Кюри вырастает из неизвестных ранее писем женщины самой себе, мужу и дочерям, наполненных сокровенными рассуждениями о науке и вере, любви и страданиях, Боге и несправедливости, счастье материнства и страхе потерь, жертвенности и мужестве оставаться собой, противостоять осуждению и непониманию окружающими. Роль Марии Складовской-Кюри исполняет петербургская актриса Лаура Пицхелаури.

В 2024 году спектакль был удостоен Гран-при XIV Международного фестиваля моноспектаклей «Монокль».

 

Спектакль показывают на большой сцене Псковского театра драмы. А уже завтра, 11 февраля, здесь представят вторую гастрольную постановку — спектакль «Довлатов» Евгении Богинской. 

Добавим, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сейчас находится на ответных гастролях в Петербурге. Псковичи дважды выступили на Новой сцене Александринского театра с постановкой «Морфий» по мотивам рассказов Михаила Булгакова 8 и 9 февраля. А сегодня, 10 февраля, псковский спектакль Петра Шерешевского «Ревизор» играют на сцене театра имени Ленсовета. 

