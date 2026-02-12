«Беседка»: Итоги работы псковского ВООПИиКа за 2025 год и планы на год текущий

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

Гость студии - руководитель Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева. Ведущий Дмитрий Иванов обсудит с ней итоги работы реготделения ВООПИиК за 2025 год и планы на год текущий.

В прошлом году псковскому ВООПИиКу исполнилось 60 лет. Какие достижения можно назвать главными в работе реготделения за это время? Менялись ли с годами цели и задачи общества? ВООПИиК — это «закрытый клуб профессионалов» или его двери открыты для всех, кому близка тема защиты нашего наследия? Какие механизмы работы «ВООПИиКовцев» можно назвать наиболее эффективными? Как выстроено их взаимодействие с властью?