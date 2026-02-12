Десятая акция «Дарите книги с любовью» официально открылась в Пскове

Открытие десятой акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, прошло в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 12 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Андрей Николаев / ПЛН

Акция продлится в Пскове до 18 февраля. Каждый желающий может принести в дар библиотеке книгу (улица Профсоюзная 2, первый этаж). Принимаются книги в хорошем состоянии, изданные не ранее 2020 года: художественные, научно-популярные, детская литература.

На торжественном открытии десятой акции присутствовал куратор Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании, вице-спикер Собрания, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко.

«День книгодарения - прекрасный праздник. У нас сложилась такая традиция, что в этот день мы передаем книги нашим сельским библиотекам. Сельские библиотеки - это маленькие окошки знаний и информации, которые доступны жителям наших отдаленных уголков, и в том числе ребятам, которые посещают школы, интересуются информацией, литературой. Книга - это очень большое окно в мир неизведанного, который открывается благодаря авторам, издателям, иллюстраторам и, конечно же, библиотекам. Хорошо, что есть такой праздник, когда любой житель нашей области может сделать подарок, принести и подарить книгу», - отметил Виктор Остренко.

Он подчеркнул, что многие жители уже сами знают, что книги можно передать в Народный фронт, откуда литература пойдет в сельские библиотеки.

«По традиции региональное отделение Народного фронта передает книги в этот день. Источники поступления, на самом деле, очень разные. Сами жители нам передают книги, мы их собираем. Люди уже знают, что нам можно приносить книги, что эти книги идут в маленькие библиотеки нашей области. Но самая большая часть книг, которые мы передаем сегодня (а их около полутора тысяч), это книги, которые нам передавали наши партнеры из издательства "Азбука-Аттикус". На протяжении нескольких лет мы с ними сотрудничаем, и они идут нам навстречу, делают такой шаг, чтобы мы могли эту акцию в таком масштабном варианте реализовать», - добавил депутат.

По его словам, раньше подобные действия происходили в заявительном характере. Библиотеки просили передать им книги через социальные сети.

«У нас до этого существовала история заявительного характера, когда к нам стучались в социальные сети и говорили, что хотели бы получить возможность приобретения каких-то книг. Мы ехали на территорию, привозили, но сегодня мы посчитали возможным для себя сделать достаточно широкую акцию, которая предполагает получение этих книг нашими муниципальными, районными библиотечными системами, и они уже в дальнейшем будут передавать книги нашим библиотекам на село», - заключил Виктор Остренко.

Генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Лариса Егорова в своей ответной речи подчеркнула, что важным моментом сегодня является то, что книги, которые подарили библиотекам, - новые, и читатели их будут держать в руках впервые.

«Сегодня приятный день, светит солнце, а в наших жилах закипела кровь. Я понимаю, насколько сегодня наши с вами сердца трепещут, они довольны, и для библиотеки книга – это самый лучший подарок. Книга, библиотека для нас – это друг, это товарищ, это психолог, это доктор. Я очень благодарна нашим дарителям. Я очень рада за наших читателей, что в скором времени у них в руках окажутся книги, которым дают не вторую жизнь, а первую. Виктор Владимирович, я хочу поблагодарить вас за особое внимание к библиотекам, потому что это круто, мы вас любим и уважаем. С праздником нас, с новым витком, с новым биением сердца! И чтобы оно всегда у нас с вами трепетало, чтобы мы гордились своей профессией! Я горжусь, а вы?» - выступила Лариса Егорова.

Директор Печорской центральной районной библиотеки Юлия Бабушкина отметила, что такие акции ценны для всех библиотек, потому что у каждой книги должен быть читатель.