Спектакль «Любовнички» приедет из Москвы в Великие Луки 14 марта

Спектакль «Любовнички» с известными российскими актёрами покажут в Великих Луках 14 марта в 19:00, следует из информации на сайте «Яндекс. Афиша».
Скриншот с сайта «Яндекс. Афиша»
Комедийное представление продлится 140 минут. В спектакле присутствует много музыки, танцев, юмористических сцен и ярких перевоплощений мужчин в женщин и наоборот. Сюжет рассказывает о ревнивой жене, которая подозревает мужа в изменах и ставит ему ультиматум.
Главные роли исполнят актёры: Евгений Воловенко, Сергей Глушко, Валерий Пономаренко, Карина Зверева, Александр Лымарев, Максим Киселев, Павел Кабанов, Юлия Захарова, Максим Киселёв, Мария Болотнева, Денис Косяков, Катерина Радченко. Режиссёр спектакля — Вячеслав Гришечкин.
Возможны изменения в составе исполнителей без дополнительного уведомления.