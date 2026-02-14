«Михайловское» и Всероссийский музей Пушкина обсудили совместные проекты

Делегация из Всероссийского музея А.С. Пушкина во главе с президентом музея Сергеем Некрасовым и директором Ольгой Корневой гостит в эти дни в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, визитёры принимают участие в работе XXIX Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко «Музеи России — духовный щит Отечества», а также знакомятся с новыми проектами пушкиногорских музейщиков.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Так, вчера, 13 февраля, сотрудники ВМП навестили мемориальные усадьбы, побывали в уникальном экспозиционном пространстве «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», открытом к 225-летию со дня рождения поэта, а также посетили выставку «Вот мельница…», подготовленную к 40-летию создания «Музея-мельницы» в деревне Бугрово.

«Кроме того, в ходе рабочей встречи специалисты ВМП и «Михайловского» обсудили ряд задач, стоящих сегодня перед музеями. «Шла речь и о будущем, — отметили в «Михайловском». — Ведь впереди несколько юбилейных дат, которые вдохновляют нас на новые совместные проекты. Это 215-летие Царскосельского лицея и 100-летие музея “Квартира А.С. Пушкина на Мойке, 12“».

«Мы рады принимать наших коллег из Всероссийского музея А.С. Пушкина и благодарны им за творческое содружество», — подчеркнули в «Михайловском».