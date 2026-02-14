Псковичей приглашают в Библиотеку микрорайона Овсище на краеведческую беседу Светланы Тимофеевой

В Библиотеке микрорайона Овсище пройдет краеведческая беседа Светланы Тимофеевой на тему «Разные судьбы: одноклассники Леон Поземский и Антонин Ладинский» 15 февраля в 15:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Изображение: Библиотека микрорайона Овсище

Светлана Тимофеева окончила филологический факультет Псковского педагогического института. В юности она увлеклась литературным краеведением, что помогло ей в работе в туризме и библиотеке. Интерес к истории своего города и Псковской земли, а также к судьбам псковских ученых, писателей и исторических деятелей остается для нее важным.

На беседе Светлана Тимофеева расскажет о Псковской гимназии начала XX века. Выпускники этой гимназии, такие как братья Зильберы, Юрий Тынянов и Владимир Брадис, внесли значительный вклад в науку и литературу. В классном журнале гимназии содержится информация о каждом ученике, включая дату рождения, родителей и вероисповедание.

Гимназия принимала учащихся разных национальностей и религий, включая караима Леона Поземского и русского Антонина Ладинского. В 1914 году в Псковской губернской гимназии встретились два гимназиста — Леон Поземский и Антонин Ладинский. В это время страна находилась на пороге Первой мировой и Гражданской войны. Жизни обоих гимназистов изменились под влиянием этих событий.

Леон Поземский прожил короткую жизнь и погиб в 21 год, а Антонин Ладинский стал известным писателем и прожил 66 лет, пережив эмиграцию и возвращение в Советский Союз.

На встрече представят документы, фотографии и материалы биографий Леона Поземского и Антонина Ладинского из Государственного архива Псковской области, краеведческого отдела Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова, музея средней общеобразовательной школы № 1 им. Л. М. Поземского и других источников.

