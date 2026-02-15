 
Культура

Псковский областной театр кукол примет участие в программе «Большие гастроли»

0

Псковский областной театр кукол примет участие в программе «Большие гастроли» и отправится с показами в Иваново. В свою очередь на псковской сцене в сентябре 2026 года увидят спектакли Ивановского театра кукол, пишет ГТРК «Псков».

Фото: ГТРК «Псков» / ВКонтакте

Гастроли проходят благодаря программам Министерства культуры РФ, которое поставило задачу - воссоздать одно из главных достижений прошлого – единую гастрольную систему страны. Зрители по всей стране с 2021 года получили возможность познакомиться с лучшими достижениями российских и зарубежных театров.

Спектакли предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля. Практически каждый творческий коллектив страны может принять участие в проекте и получить шанс на государственную поддержку.

«Благодаря программам "Большие гастроли" и "Мы - Россия" миллионы жителей городов и сел видят лучшие спектакли и концертные программы из разных регионов, а артисты получают опыт и новых зрителей», - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026