Псковский областной театр кукол примет участие в программе «Большие гастроли» и отправится с показами в Иваново. В свою очередь на псковской сцене в сентябре 2026 года увидят спектакли Ивановского театра кукол, пишет ГТРК «Псков».

Фото: ГТРК «Псков» / ВКонтакте

Гастроли проходят благодаря программам Министерства культуры РФ, которое поставило задачу - воссоздать одно из главных достижений прошлого – единую гастрольную систему страны. Зрители по всей стране с 2021 года получили возможность познакомиться с лучшими достижениями российских и зарубежных театров.

Спектакли предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля. Практически каждый творческий коллектив страны может принять участие в проекте и получить шанс на государственную поддержку.

«Благодаря программам "Большие гастроли" и "Мы - Россия" миллионы жителей городов и сел видят лучшие спектакли и концертные программы из разных регионов, а артисты получают опыт и новых зрителей», - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.