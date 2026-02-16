Одна из старейших псковских библиотек отпраздновала 100-летие

Псковская Библиотека – Центр общения и информации имени Игоря Григорьева отпраздновала своё 100-летие вечером-концертом «Библиотека встречает друзей», сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе города Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Поздравить сотрудников библиотеки пришли заместитель начальника управления культуры администрации города Пскова Наталья Петрова, директор Централизованной библиотечной системы города Пскова Людмила Слабченко, первый заместитель директора ЦБС Елена Николаева, заместитель директора ЦБС по развитию Ирина Столова, а также коллеги из других городских библиотек. На праздник также пригласили бывших сотрудников БЦО – Ларису Андрианову, Светлану Катехину и Татьяну Рошка.

С юбилеем библиотеку поздравила председатель местной общественной организации города Пскова и Псковской области «Всероссийского общества инвалидов» Галина Курочкина, а также сотрудники волонтерского движения «Альфа».

Торжество началось с экскурса в прошлое. Собравшиеся посмотрели архивные материалы, фотографии и газетные вырезки, посвящённые одной из старейших псковских библиотек, вспомнили её первых заведующих – Екатерину Путилову и Кадиму Яковлеву, а также тех, кто в разные годы трудился в библиотеке и внес большой вклад в ее развитие, рассказали, как эту библиотеку посетил знаменитый детский писатель Самуил Маршак, как 1994 году библиотека переехала в новое здание на улице Юбилейной и как в 2017 году ей присвоили имя поэта-фронтовика Игоря Григорьева.

После этого собравшиеся смотрели видеопоздравления от партнеров и друзей Библиотеки – Центра общения и информации: белорусского поэта, прозаика, публициста и литературного критика Натальи Советной, гимназии №9 имени Феодосия Кириченко города Гродно (Республика Беларусь) и Назиевской библиотеки (Ленинградская область).

Поэтические поздравления в честь юбиляров прозвучали от псковских поэтов Виты Пшеничной, Виктории Васильевой, Владимира Иванова, а музыкальные – от Юрия Сергеева, поэта и музыканта Юрия Власенко и барда Александра Косарева.

Гости написали свои пожелания и вложили их в капсулу времени, которая была торжественно запечатана с наказом вскрыть её через десять лет.

Вечер завершился чаепитием.