 
Культура

Концерт «Для милых дам!» дадут 9 марта в Детской музыкальной школе №2 в Пскове

0

Концерт «Для милых дам!» состоится 9 марта в 18:30 в концертном зале Детской музыкальной школы №2 имени Модеста Мусоргского в Пскове. Об этом сообщил Заслуженный работник культуры РФ, лауреат почётного звания «Душа земли Псковской», директор Детской музыкальной школы №2 Юрий Наконечный в эфире радио ПЛН FM.

Мероприятие пройдет по адресу: Псков, улица Красноармейская, 21. Вход свободный. 

Концерт проводится в рамках традиционного празднования Международного женского дня. «Есть такие даты, которые мы традиционно отмечаем концертами», - пояснил Юрий Наконечный.

Артисты будут выступать под руководством Юрия Наконечного в сопровождении ансамбля «Элегия».

Гость студии пригласил всех желающих посетить мероприятие. По вопросам можно обратиться по телефону: 56-45-53.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026