Концерт «Для милых дам!» дадут 9 марта в Детской музыкальной школе №2 в Пскове

Концерт «Для милых дам!» состоится 9 марта в 18:30 в концертном зале Детской музыкальной школы №2 имени Модеста Мусоргского в Пскове. Об этом сообщил Заслуженный работник культуры РФ, лауреат почётного звания «Душа земли Псковской», директор Детской музыкальной школы №2 Юрий Наконечный в эфире радио ПЛН FM.

Мероприятие пройдет по адресу: Псков, улица Красноармейская, 21. Вход свободный.

Концерт проводится в рамках традиционного празднования Международного женского дня. «Есть такие даты, которые мы традиционно отмечаем концертами», - пояснил Юрий Наконечный.

Артисты будут выступать под руководством Юрия Наконечного в сопровождении ансамбля «Элегия».

Гость студии пригласил всех желающих посетить мероприятие. По вопросам можно обратиться по телефону: 56-45-53.