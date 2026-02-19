 
Культура

Реставрация ансамбля Порховской крепости обойдется примерно в 150 млн рублей

Министр культурного наследия Вадим Нэдик доложил о ходе проведения ремонтно-реставрационных работ в ансамбле Порховской крепости губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в ходе рабочего выезда главы региона в округ. Стоимость работ составляет около 150 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На данный момент работы ведутся внутри Никольской и Средней башни, обустроен тепловой контур. В Средней башне подрядчик выполняет работы по каменной кладке, укреплению швов, идет подготовка к устройству кровли, организуется пешеходная эстакада, связывающая прясла между собой.

Михаил Ведерников уточнил у специалистов о сроках реализации проекта. Представитель подрядчика заверил, что ремонтно-реставрационные работы ведутся в соответствии с графиком, определенным на зимний период.

Кроме того, на территории крепости расположен Собор Святителя Николая. Ранее храм подключили к сетям газоснабжения. Для этого был построен газопровод протяженностью 120 м. Отопление в храме осуществляется от теплогенерирующей установки наружного размещения.

Настоятель собора святителя Николая города Порхова иерей Виктор Шелухов рассказал губернатору, что во время работ по прокладке газопровода был обнаружен старинный крест, который сейчас украшает купол собора.

