Премьера фильма «Цитадель» с псковскими сценами пройдет в Доме молодёжи 21 февраля

Премьерный показ фильма режиссёра Алексея Никулина «Цитадель» пройдёт в Пскове 21 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры».

Фото здесь и далее: ПО ВППОО «След «Пантеры»

Показ состоится в «Доме молодёжи» по адресу: ул. Конная, 2. Начало мероприятия — в 14:00, вход свободный.

Создатели фильма снимали часть сцен в Псковской области при участии и поддержке местных поисковых отрядов. Ранее фильм показали в Музее Победы на Поклонной горе в Москве и в городе Шымкент (Казахстан).

После просмотра зрители смогут узнать о съёмочном процессе и задать вопросы участнику проекта. В рамках встречи организаторы также подведут итоги поискового года 2025, расскажут о планах на 2026 год и проведут награждение.