«Бабий праздник» прошел в музее-усадьбе народа сето

В музее-усадьбе народа сето в Сигово состоялась праздничная программа «Изборская Масленица в гостях у сето», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

От имени музея-заповедника «Изборск» участников праздника поприветствовала его директор Наталия Дубровская. «От души желаю вам повеселиться. Всех с Масленицей!», - сказала она.

Затем к гостям обратилась представительница сето, председатель Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк. Она рассказала об особенностях сетоской Масленицы. «Сетоские женщины очень скромные, не позволяют себе ничего лишнего. Но на Масленичной неделе есть один день, когда женщины собираются и пируют отдельно от мужчин. Это бабий праздник», - пояснила она.

А заведующая музеем-усадьбой народа сето Малле Богачева рассказала, что сето с утра пекли блины, которыми планируется угощать всех на празднике.

Продолжились гуляния выступлением детского этнографического ансамбля сето «Tsirgukõsõ» («Птенцы»). Творческий коллектив исполнил песню о том, как три брата выбирали, чем заняться вечером. «Мы уверены, что перед вами такой выбор не стоит. И вы успешно проведёте время на Масленице в Сигово», - заметила, обращаясь с гостям праздника, руководитель ансамбля Елена Вариксоо.

В рамках праздничной программы также выступили ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, семейный сетоский ансамбль «Каарахельбе »(«Овсяные хлопья») и детский коллектив «Звонница».

Участники праздника могли попробовать блюда сетоской кухни - горячий бульон и, конечно, блины с капустой.

Завершился праздник игровой программой у костра от ансамблей «Каарахельбе» и «Звонница».

Фото Анны Тягуновой