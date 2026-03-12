Музейщики «Михайловского» завершают образовательный цикл «Пушкинские уроки»-2026 для местных школьников

Подходит к концу цикл «Пушкинских уроков» — занятий, которые традиционно в феврале и в марте проводят для детей и подростков из посёлка Пушкинские Горы сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Екатерина Фёдорова, научный сотрудник службы музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника, ведёт урок «Няня Пушкина — Арина Родионовна» для учеников начальных классов санаторной школы-интерната. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе учреждения со ссылкой на куратора проекта, педагога и методиста по музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Елену Фёдорову, в этом году для учащихся местной средней школы имени А. С. Пушкина и санаторной школы-интерната было разработано 22 урока в разных форматах: беседы, лекции, викторины, игры и так далее. Среди тем, которые музей предложил на выбор преподавателям, лучше знающим учебные программы и, что немаловажно, внеучебные интересы своих подопечных, были такие как «История масок А.С. Пушкина», «Прелестные мелочи» (привычки дворян XIX века, мода, давно забытые предметы), «В садах лицея...», «Пушкин и Дельвиг», «История озера Кучане», «Дуэль в жизни А.С. Пушкина», «Реалии Михайловского и Тригорского в романе “Евгений Онегин“», «Блюда пушкинской поры. Гастрономические пристрастия поэта», «Птицы Михайловского», «Народный костюм в произведениях А.С. Пушкина», многие другие.

На сегодняшний день музейщики провели уже 34 занятия, ещё два запланированы на предстоящую среду, 18 февраля.

В проекте занято 15 специалистов из разных отделов и подразделений музея, уточнили в Пушкинском заповеднике.