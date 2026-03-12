«Михайловское» экспонирует неизвестные эскизы к картине из Третьяковки

В рамках цифрового проекта «Художник и музей» Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 12 марта, предлагает вниманию подписчиков и гостей своего официального сообщества в социальной сети «ВКонтакте» незнакомые широкой аудитории графические листы из своего собрания. Речь идёт об эскизах к известной картине Виктора Попкова «Осенние дожди. Пушкин» (1974), которая сейчас хранится в Государственной Третьяковской галерее. На этом полотне поэт изображён стоящим на обращённой к реке Сороти террасе своего дома в Михайловском.

Картина Виктора Попкова «Осенние дожди. Пушкин» из собрания Государственной Третьяковской галереи

«Создание этой картины непосредственно связано с “Михайловским“, — рассказывает хранитель собрания изобразительного искусства Пушкинского заповедника Ольга Сандалюк. — Художник приезжал на этюды в Пушкинский заповедник осенью 1973-го и весной 1974 года, хотя обдумывать своё полотно он начал значительно раньше.

Виктор Попков. Эскизы к картине «Осенние дожди. Пушкин» из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Сейчас среди графических набросков к этой картине в собрании нашего музея хранятся четыре эскиза с изображениями поэта — профильные портреты и фигура Пушкина в рост. Датируются эти эскизы концом 1960-х годов, когда, собственно, художник только обратился к пушкинской теме и делал первые наброски».

В музее напомнили, что Виктор Попков, русский советский живописец и график, является одним из наиболее видных последователей так называемого «сурового стиля» в изобразительном искусстве и, пожалуй, самым именитым московским художником периодов «оттепели» и «застоя». Посмертно (в 1975 году) он был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР за цикл картин «Размышления о жизни».

Напомним, что интернет-проект Пушкинского заповедника «Художник и музей» стартовал ещё в 2020 году. За это время музейщики познакомили своих виртуальных посетителей с творчеством более чем восьмидесяти художников, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье — живописцев и графиков, принадлежащих к разным поколениям, работающих в разных манерах, техниках и жанрах, живущих в столицах и в провинции. В заповеднике всегда подчёркивают, что этот проект важен как для собственно «Михайловского», так и для его потенциальных гостей: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации».



