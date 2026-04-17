«Театр — это жизнь»: Дмитрий Месхиев о творчестве и концепции народности

О секретах успеха, любви к сцене и природе творчества Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина рассказал кинорежиссер, художественный руководитель-директор театра Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Дмитрий Месхиев признался, что несмотря на свою кинематографическую карьеру он всегда был зрителем, влюбленным в театр, однако не думал, что сцена станет его главным делом жизни.
Отвечая на вопрос о том, почему режиссеры из мира кино редко приходят работать в театр (в отличие от обратного процесса), Дмитрий Месхиев назвал две причины. Первая — незнание и нелюбовь к театральной «кухне», вторая — финансовая.
С высоты своего 10-летнего опыта, режиссер убежден, что именно театр сегодня остается территорией настоящего творческого эксперимента, тогда как кино эту функцию во многом утратило.
Особое внимание в эфире было уделено статусу народного театра, который закладывался в концепцию учреждения с самого его формирования. Директор отметил, что в начале ХХ века театр все же зависел от государства, но суть народного проекта не утратилась. По его словам, главным маркером народности для него остается доступность билетов.
Отвечая на вопрос, ожидал ли он такого успеха, когда брался за руководство театром, Дмитрий Месхиев остался верен своей философии «делателя».
Напомним, Псковскому академическому театру драмы имени А. С. Пушкина сегодня исполнилось 120 лет. Главным событием в юбилейной программе станет премьера спектакля «Два капитана» по роману Вениамина Каверина.
Пресс-портреты