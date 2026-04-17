«Театр — это жизнь»: Дмитрий Месхиев о творчестве и концепции народности

О секретах успеха, любви к сцене и природе творчества Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина рассказал кинорежиссер, художественный руководитель-директор театра Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Дмитрий Месхиев признался, что несмотря на свою кинематографическую карьеру он всегда был зрителем, влюбленным в театр, однако не думал, что сцена станет его главным делом жизни.

«Я — тот редкий киношник, который всю жизнь ходил и любил театр, но не представлял, что буду заниматься этим профессионально. Не представлял, что театр поглотит меня настолько, что я буду считать его своим главным в жизни занятием. Сейчас театр для меня — жизнь, дом», — поделился директор театра.

Отвечая на вопрос о том, почему режиссеры из мира кино редко приходят работать в театр (в отличие от обратного процесса), Дмитрий Месхиев назвал две причины. Первая — незнание и нелюбовь к театральной «кухне», вторая — финансовая.

«Киношники не знают театр, не очень любят театр и не представляют театральный мир и жизнь — это первое. А во вторых, в нем денег меньше. Если ты режиссер или продюсер и интенсивно занимаешься кинематографом, то заработки в разы больше. Поэтому киношники не особо рвутся в театр», — пояснил Дмитрий Месхиев.

С высоты своего 10-летнего опыта, режиссер убежден, что именно театр сегодня остается территорией настоящего творческого эксперимента, тогда как кино эту функцию во многом утратило.

«Творчество, возможность творческого эксперимента, полета, новых идей — это театр, и совсем не кино. В картинах почти не осталось творчества, а на сцене его навалом», — заявил Дмитрий Месхиев.

Особое внимание в эфире было уделено статусу народного театра, который закладывался в концепцию учреждения с самого его формирования. Директор отметил, что в начале ХХ века театр все же зависел от государства, но суть народного проекта не утратилась. По его словам, главным маркером народности для него остается доступность билетов.

«Я очень стараюсь сохранить какую-то народность в первую очередь в ценах на билеты, потому что это моя принципиальная позиция — практически никогда не поднимать цены. Я считаю, что театр должен быть доступен. Я хочу, чтобы в наш театр мог пойти человек с любым достатком», — подчеркнул Дмитрий Месхиев. Он также добавил, что старается делать репертуар разнообразным для людей с разными вкусами и уровнем знаний.

Отвечая на вопрос, ожидал ли он такого успеха, когда брался за руководство театром, Дмитрий Месхиев остался верен своей философии «делателя».

«Я этого не ожидал, но хотел. Я делатель. Я не ставлю перед собой “хочу, чтобы было так”, я хочу сделать хороший проект. Я хотел, чтобы проект “Псковский театр” заработал на всю катушку. Не могу сказать, что я добился всей катушки, но результатов серьезных мы добились. Ставил ли я перед собой такую задачу? Я просто делаю», — заключил худрук.

Напомним, Псковскому академическому театру драмы имени А. С. Пушкина сегодня исполнилось 120 лет. Главным событием в юбилейной программе станет премьера спектакля «Два капитана» по роману Вениамина Каверина.