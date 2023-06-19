Культура

«Псков Дача Пати 2023»: рок-опера, бык из-под земли, шатёр с гадалкой

Этим летом, с 4 по 6 августа, под Псковом уже в четвёртый раз пройдёт байк-рок-фестиваль «Дача Пати». Как организаторы будут отходить от стандарта «палатка, пиво, сцена», корреспондент Псковской Ленты Новостей выясняла в беседе с одним из создателей мотофестиваля Андреем Филипенко.

Фото здесь и далее: «Псков Дача Пати» / «ВКонтакте»

– Андрей, расскажите, как возник фестиваль?

– Идея создать фестиваль, который будет проходить раз в год, возникла на базе своей дачи, а она не маленькая – полгектара, – находится в Черняковицах. Он считается байк-рок-фестивалем, на него съезжаются мотоциклисты, люди, которым нравятся мотоциклы, их семьи, друзья. Под этой технической прерогативой проводятся занятия спортом, играется рок-музыка. Один из наших организаторов назвал фестиваль «Дача Пати», потому что он проходит именно в деревне, грубо говоря, на питерской трассе, удобно заезжать и иногородним, и нашим псковским.

– Сколько участников собралось на первый фестиваль?

– На пилотный проект в 2019 году съехалось более 300 человек. Так сработало сарафанное радио между мотоциклистами. В основном, конечно, это были байкеры Пскова и области, были Великие Луки, Плюсса. Приехали и первые гости из Питера, Москвы и Крыма. В прошлом году на третьем фестивале у нас было уже более 1000 участников.

– И как все помещаются на вашей даче?



– Кто-то в палатках сидит, кто-то кушает, кто-то на концерте, кто-то на мотопрохвате (поездка – мотожаргон, ред.), кто-то в банях. Территории хватает. Концертная площадка собой представляет 36 соток. Сцена занимает, грубо говоря, 10 на 8 метров, все остальное занимают люди. Установлены большие зонты от солнца и дождя, столы, беседки.

– Ваш фестиваль дружит с первым официальным в СССР байкерским клубом «Ночные волки», который существует и поныне, они помогают вам в организации?

– Да, с «волками» дружим тесно. Они сразу поддержали нашу идею. Псковское представительство помогло в организации, особенно их президент Саша Корочкин, да и не только он. Помогли и своим присутствием, и советами, и призами.

– Как у вас обычно проходят фестивальные дни?

– Наш фестиваль позиционируется как активный и семейный. У нас обязательно присутствует мотопробег в какое-нибудь интересное и красивое место Псковщины: Изборск, Пушкинские Горы, Дедовичи, другие места. Мы уже три года подряд поднимаем с аэродрома Середки легкую авиацию, и на территорию фестиваля идут показательные парашютные прыжки, пролёты малой авиации. Присутствуют и водно-банные процедуры. Мы находимся прямо на берегу реки, где у нас стоят бани, и люди круглые сутки в эти дни оздоравливаются, купаются, парятся. А в этом году добавятся ещё и специальные банные чаны с целебными настоями, в них можно будет расслабиться, отдохнуть и чуть-чуть «свариться».



Понятно, обязательно присутствует охрана, это дисциплинирует людей. Когда люди в спецуниформе присутствуют на мероприятии, участники понимают, что нельзя безобразничать. Ну, слава богу, за эти 4-5 лет ничего не было. Надеемся, что и не будет. Также обязательно присутствует медицинская поддержка. Ведь всякое бывает: кто-то коленки разобьет, кто-то перепарится.

– Рок-концерты – главное в программе фестиваля. В вашей группе в социальной сети «ВКонтакте» уже появляются анонсы выступлений нескольких музыкальных групп. Сколько их будет в этом году?

– Будет много команд – более 10. Мы изначально задумывали организацию «Дача Пати» как нестандартный подход к рок-фестивалю. В общем понимании рок-фестиваль – это палатка, пиво, костер, рок, сцена. Мы хотим к такому формату крайне разносторонне подойти. Помимо концерта, предлагаем и бани, и спортивные конкурсы, диско, молодежь видит и мотоциклы, и парашютизм. Здоровый образ жизни стараемся активно продвигать.

Для развлечения также приглашаем и барабанщиков. Они выставят три установки, будет что-то вроде мастер-классов для желающих приобщиться.

И, кстати, в прошлом году, на третью «Дача Пати», мы пригласили легендарную группу «Мираж». Что интересно, рокеры и байкеры неожиданно очень тепло их приняли. Может, это ностальгия? На площадку вылезли просто все, кто был на фестивале, чтобы поддержать их выступление.

В этом году планируется очень интересный сюрприз: у нас будет поставлена полноценная рок-опера «Демон» по поэме Михаила Юрьевича Лермонтова. Её исполнят солисты рок-групп из Москвы и Питера в сопровождении фаер-шоу «Айрис».

– Это правда, что на фестивале будет работать шатёр гадалки?

– Это и шутка, и не шутка. Гадалка настоящая, потомственная, из Петербурга. Это опять из нестандартного подхода к организации. Мы с ней беседовали, каких-то отворотов-приворотов, хрустального шара, вызывания духа Пушкина, конечно, не будет. Но я думаю, кому-то понравится погадать на руке, составить свой гороскоп, раскинуть карты таро.

– Чем ещё будете удивлять?

– Наша «Дача-пати» – единственное место, не побоюсь сказать, на планете, где есть подземный тандыр глубиной три метра, и мы единственные, кто готовит там тушу быка целиком. Вероятно, это инстинкт охотника. Веганы вздрогнут! Мы приглашаем поваров, которые маринуют тушу целиком, затем шесть человек заносят эти 300 килограммов и торжественно погружают в раскаленный докрасна тандыр. Через 4 часа достают оттуда мясную конфетку, мы ее обычно как угощение раздаем всем нашим гостям.

А ещё мы разыграем два эксклюзивных золотых значка «Псков Дача Пати VI» с сапфирами. По традиции разыграем эти украшения в субботу 5 августа по номерам проходок.

В этом году будет ещё и катание на верблюдах, будут и конно-каретные прогулки, запряженные русской тройкой. Ещё много чего будет, всего не рассказать, приезжайте, берите друзей, детей, мам, пап, и сами всё увидите. Приглашаем и ждём!

Напомним, мотофестиваль «Дача Пати» пройдёт с 4 по 6 августа по адресу: Псковский район, Черняковицы-1 (координаты 57,870212 , 28,526783).

Беседовала Мария Королёва