Концерты псковского фестиваля «Добрый рок» будут идти все три дня

Музыкальные выступления на псковском летнем фестивале «Добрый рок» будут проходить все три дня, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов.

Афиша: сообщество «Добрый рок | Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Артисты начнут свои выступления в пятницу в 15:00 и завершат в воскресенье около 21:00. В конце программы состоится концерт хедлайнера «Бригадный Подряд».

Организаторы отметили, что фестиваль отличается от многих других площадок ранним стартом выступлений. По их словам, на сцене выступят коллективы, которые участвуют в крупных фестивалях.

Информационную поддержку фестивалю «Добрый рок» традиционно предоставляют Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM)