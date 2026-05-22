 
Культура

Рок-группа «Гардарика» выступит на псковском фестивале «Добрый рок» 5 июля

0

Псковская рок-группа «Гардарика» примет участие в фестивале «Добрый рок» 5 июля, сообщил Псковской Ленте Новостей директор летнего фестиваля Андрей Семенов.

Изображение: сообщество «Добрый рок | Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Коллектив стоял у истоков фестиваля в 2013 году и с тех пор регулярно выступает на площадке. В 2023 году группа также принимала участие. Состав «Гардарики» со временем менялся, однако коллектив сохранил любовь к родному краю, приверженность своему стилю и высокое качество нового материала, отметили организаторы фестиваля «Добрый рок» и уточнили, что «Гардарика» известна как один из самых стабильных коллективов псковского рока.

Коллектив отмечает двойной юбилей альбомов «Духъ» (1996) и «Пыль веков» (2001). Основатели группы — Роман Суховский и Игорь Абабков. За годы существования в составе играли многие известные псковские музыканты.

Опен-эйр «Добрый рок» пройдет 3-5 июля на береговой линии Смолинского озера в Палкино. Дети до 12 лет могут посетить мероприятие бесплатно в присутствии родителей. 

Информационную поддержку фестивалю «Добрый рок» традиционно предоставляют Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM)

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026