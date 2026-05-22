Рок-группа «Гардарика» выступит на псковском фестивале «Добрый рок» 5 июля

Псковская рок-группа «Гардарика» примет участие в фестивале «Добрый рок» 5 июля, сообщил Псковской Ленте Новостей директор летнего фестиваля Андрей Семенов.

Коллектив стоял у истоков фестиваля в 2013 году и с тех пор регулярно выступает на площадке. В 2023 году группа также принимала участие. Состав «Гардарики» со временем менялся, однако коллектив сохранил любовь к родному краю, приверженность своему стилю и высокое качество нового материала, отметили организаторы фестиваля «Добрый рок» и уточнили, что «Гардарика» известна как один из самых стабильных коллективов псковского рока.

Коллектив отмечает двойной юбилей альбомов «Духъ» (1996) и «Пыль веков» (2001). Основатели группы — Роман Суховский и Игорь Абабков. За годы существования в составе играли многие известные псковские музыканты.

Опен-эйр «Добрый рок» пройдет 3-5 июля на береговой линии Смолинского озера в Палкино. Дети до 12 лет могут посетить мероприятие бесплатно в присутствии родителей.

