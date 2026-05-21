III Фестиваль детства пройдет 1 июня в псковской библиотеке имени Каверина

В День защиты детей Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина приглашает ребят и их родителей на III Фестиваль детства: старт книжных приключений, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.
Фестиваль объединит образовательные и развлекательные активности. В программе:
- Награждение победителей фотоконкурса «Семейный альбом» — чествование талантливых участников и демонстрация лучших работ, запечатлевших тёплые семейные моменты.
- Литературное дефиле — красочное шоу, где юные модели продемонстрируют костюмы литературных героев по мотивам любимых произведений.
- Игровые зоны — интерактивные площадки с развивающими и подвижными играми для детей разных возрастов.
- Мастер-классы от партнёров фестиваля — возможность попробовать себя в разных видах творчества и ремёсел.
- Книжная лотерея – у любого есть шанс получить подарок от библиотеки и партнеров фестиваля.
- «Квартирник в Каверинке: детская версия» — ламповое завершение праздника с музыкальными, поэтическими и театральными выступлениями юных талантов. Тёплая, домашняя атмосфера подарит радость и детям, и взрослым.
Партнёры фестиваля: Молодёжный центр Пскова, столярная мастерская для детей «Туки Туки», модельная студия «Подиум Старт», совместно с модельным агентством Промоделз, музыкальная школа №4, детская театральная студия «За Псковой», Псковский областной колледж искусств.
Мероприятие пройдет 1 июня с 17:00 до 20:00 на Октябрьском проспекте, 7а.
Программа III Фестиваля детства: старт книжных приключений
- 17.00 – 17.20 Торжественное открытие. Награждение победителей фотоконкурса «Семейный альбом» от Молодежного центра Пскова;
- 17.20-17.30 Литературное дефиле от модельной студии «Подиум Старт», совместно с модельным агентством Промоделз;
- 17.30-19.00 Работа интерактивных площадок.