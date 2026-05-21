III Фестиваль детства пройдет 1 июня в псковской библиотеке имени Каверина

В День защиты детей Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина приглашает ребят и их родителей на III Фестиваль детства: старт книжных приключений, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Праздник подарит юным гостям и их семьям море ярких эмоций, творческих открытий и незабываемых впечатлений — идеальное начало летнего сезона! Девиз мероприятия — "Как лето встретишь, так его и проведёшь!" — задаёт тон всему событию: это день, который запомнится детям и станет прекрасным стартом для весёлого и насыщенного лета» - отметили в библиотеке.

Фестиваль объединит образовательные и развлекательные активности. В программе:

Награждение победителей фотоконкурса «Семейный альбом» — чествование талантливых участников и демонстрация лучших работ, запечатлевших тёплые семейные моменты.

Литературное дефиле — красочное шоу, где юные модели продемонстрируют костюмы литературных героев по мотивам любимых произведений.

Игровые зоны — интерактивные площадки с развивающими и подвижными играми для детей разных возрастов.

Мастер-классы от партнёров фестиваля — возможность попробовать себя в разных видах творчества и ремёсел.

Книжная лотерея – у любого есть шанс получить подарок от библиотеки и партнеров фестиваля.

«Квартирник в Каверинке: детская версия» — ламповое завершение праздника с музыкальными, поэтическими и театральными выступлениями юных талантов. Тёплая, домашняя атмосфера подарит радость и детям, и взрослым.

Партнёры фестиваля: Молодёжный центр Пскова, столярная мастерская для детей «Туки Туки», модельная студия «Подиум Старт», совместно с модельным агентством Промоделз, музыкальная школа №4, детская театральная студия «За Псковой», Псковский областной колледж искусств.

«Приглашаем всех желающих провести первый день лета ярко и с пользой! Фестиваль подойдёт для семейного посещения: каждый найдёт занятие по душе, откроет для себя новые книги и творческие горизонты» - добавили в библиотеке.

Мероприятие пройдет 1 июня с 17:00 до 20:00 на Октябрьском проспекте, 7а.

