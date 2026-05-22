Неповторимый Стравинский: что ждет слушателей на концерте-закрытии 82-го сезона Псковской областной филармонии

Он никогда не повторялся. Каждое крупное сочинение Игоря Стравинского звучит совершенно по-новому, при этом музыка всегда остается остроумной, энергичной и точно выстроенной - ни одной лишней ноты. Неслучайно этого композитора называют одним из самобытнейших и оригинальных мастеров XX века.

28 мая Стравинский прозвучит в Пскове. В программе концерта, который закрывает 82-й сезон Псковской областной филармонии, - «Каприччио для фортепиано с оркестром» и музыка к балету «Жар-птица».

Чем Стравинский интересен для исполнителей и слушателей - поговорили об этом с главным дирижером и художественным руководителем Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексеем Репниковым.

Фотографии пресс-службы Псковской областной филармонии

- Алексей Анатольевич, почему для концерта-закрытия сезона выбраны именно произведения Стравинского?

- Это интересная, сложная музыка. Для развития каждого оркестра важно включать Стравинского в репертуар - это служит той ступенью, которая выводит коллектив на новый уровень профессионализма. В его партитурах использованы практически все возможные исполнительские приёмы и эффекты, постоянно меняются темпы, музыкальные размеры.

- Губернаторский симфонический оркестр Псковской области уже исполнял музыку этого композитора?

- Да, опыт исполнения Стравинского у оркестра есть, но он ограничивался краткими эпизодами. Например, в 2024 году в рамках балетного гала-концерта Фестиваля русской музыки коллектив представил «Монолог Петрушки» в хореографии Михаила Фокина.

Отрывок из балета «Жар-птица» звучал на фестивале «Музыка на воде» несколько лет назад: судя по реакции псковичей, услышанное им понравилось. На концерте 28 мая мы представим полную версию этой сказки, 50-минутную. Обычно оркестры исполняют симфоническую сюиту, которую Стравинский составил из музыки балета, однако полный формат звучит не менее интересно и гармонично.

- Стравинский известен своими остроумными высказываниями о музыке. В частности, он говорил: «дирижёрский гений - нелепость; лучший дирижёр - это старшина полкового оркестра». Сколько в этом утверждении правды и сколько - шутки?

- Стравинский создавал метрические конструкторы, не имевшие аналогов. Оркестр у него звучал совершенно по-новому. Известны рецензии музыкантов, которым не нравилось, как он сам дирижировал своей музыкой. Но суть в другом: дирижёру, по мысли Стравинского, не нужно музицировать - достаточно точно отсчитывать метр и ритм. Вот что он имел в виду.

- Чем концерт, который состоится 28 мая, будет интересен для слушателей?

- В программе - два произведения, разных по настроению: «Каприччио для фортепиано с оркестром» и музыка к балету «Жар-птица». Одно - сюрреалистичное, второе - светлое, сказочное.

«Каприччио» - яркое, ритмичное настолько, что порой даже непонятно: рояль - это всё-таки рояль или ударный инструмент? В Мариинском театре на музыку «Каприччио» поставлен балет «Рубины». Представьте кристалл рубина, как его грани отражаются и преломляются. Вот такая же и музыка - ломаная, сверкающая, как калейдоскоп. В роли солистки выступит лауреат международных конкурсов Мария Чёрная. Насколько я знаю, в Пскове произведение ранее не звучало, так что это исполнение станет премьерным для горожан.

«Жар-птица» - сказка на традиционные русские мотивы, в ней всё очень понятно: Кощей Бессмертный, Иван-Царевич, царевна, золотые яблоки. Сюжет сам поведет слушателей, музыка лишь усилит волшебство. Начало концерта 28 мая в 19:00.

Подготовлено пресс-службой Псковской областной филармонии

Категория 6+