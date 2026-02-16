«Это яркое свидетельство нашего творческого союза»: в «Михайловском» подвели итоги XXIX Февральских чтений

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подвели первые итоги XXIX Февральских музейных чтений «Музеи России — духовный щит Отечества» памяти С. С. Гейченко.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, на пленарных заседаниях этой конференции, традиционно открывающей в музее научный год, прозвучали 17 докладов и сообщений, подготовленных исследователями отечественной истории и культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Солигалича (Костромская область), Воткинска и Шахматова (оба — Московская область), Луги (Ленинградская область), Великих Лук и Пушкинских Гор.

Закрывая чтения, их ведущий, учёный секретарь Пушкинского заповедника Эдуард Узенёв отметил, что выступления были разноплановыми и разножанровыми, затрагивали широкий круг музейных тем, располагали к активному обсуждению услышанного. «Не ошибусь, если скажу, что все эти выступления нужно рассматривать не только как результат большой научно-исследовательской и творческой работы музейщиков, культурологов, библиотекарей, историков и других специалистов. То, что мы уже в 29-й раз собрались на музейные чтения памяти Семёна Степановича Гейченко, на мой взгляд — яркое свидетельство не просто нашего сотрудничества, нашего со-работничества и со-творчества, но и нашей дружбы — настоящего и неразрывного творческого союза больших и малых музеев».

Эдуард Узенёв напомнил участникам и слушателям XXIX Февральских музейных чтений «Музеи России — духовный щит Отечества» памяти С. С. Гейченко, что материалы конференции — как озвученные, так и те, которые по объективным причинам не удалось заслушать, — планируются к публикации в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».