День России отметят псковичи 12 июня праздничной программой на центральной уличной сцене в Зеленом театре

Масштабная праздничная программа «Россия одна для всех» состоится 12 июня в 16:00, в День России, в Зеленом театре, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров.

Афиша и фото: Дом офицеров Пскова

«Концерт, который найдет отклик в каждом сердце и прославит силу русского духа, товарищество между народами, многовековое наследие предков нашей великой страны», — комментируют организаторы.

В программе концертные номера от ведущих коллективов Псковской области и Пскова, специальные гости - Заслуженная артистка России Марина Курчавова, Заслуженный артист России Александр Либ и сводный военный оркестр Псковского гарнизона.

В День России жителей и гостей Пскова ждут в Зелёном театре, чтобы «почувствовать силу единства и стать частью грандиозного праздника великой страны».