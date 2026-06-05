Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдет в Изборске 12-13 июня

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в 18-й раз пройдет в Изборской крепости 12-13 июня. Торжественное открытие состоится в День России, 12 июня, в 14:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Афиша предоставлена пресс-службой Государственного музея-заповедника «Изборск»

В праздничный день на фестивале пройдут военные сражения, соревнования по метанию сулиц, женская эстафета по русским сказкам среди участниц, тренировка к военной игре «Живая дальдоза» и турнир по тавлеям, будут работать исторический торг, лучный тир, площадки мастер-классов. Для реконструкторов запланирован археологический квест по Изборско-Мальской долине «За худом и добром».

В субботу, 13 июня, гости фестиваля увидят полевые сражения реконструкторов раннего средневековья, соревнования по стрельбе из лука, мужские состязания по скоростной рубке бревна, военное состязание «Живая дальдоза» и групповые поединки. Можно будет принять участие в танцевальной игре «Ристипуйкко» от клуба «Скель» и в мастер-классах по танцам от клуба «Гельвеция».

В течение всего дня 13 июня будут проходить различные мастер-классы по историческим ремеслам: можно будет вылепить сосуд из глины, изготовить кулон из рога или кожаный браслет, научиться ткачеству на дощечках, вязанию иглой, «дерганой» тесьме или плетению шнура на вилке, увидеть плетение «спрэнг», изготовление рыболовных сетей, прядение, изготовление стеклянных бусин, обращение с ловчими птицами, принять участие в кузнечном мастер-классе.

Ярким музыкальным событием фестиваля станут выступления популярной фолк-группы из Санкт-Петербурга «Трикветрум». Концерты коллектива начнутся 12 июня в 18:30 и 13 июня в 19:00.

Два дня, 12 и 13 июня, на фестивале будет работать «Исторический лекторий». Посетители фестиваля получат уникальную возможность послушать лекции на темы: «Земледелие средневековых изборян», «Рыболовный промысел изборян», «Женский костюм славян-кривичей», «Наряжоха. Девичий костюм середины XIX–начала XX века в традиционной культуре Северо-Западного региона», «Андрей Тарковский в Изборске», «Чего хочет паспортист исторического фестиваля?», «Исторические лыжи», «Использование хищных птиц для соколиной охоты в раннем средневековье», «Народ сето: кто они?», «Вооружение викингов», «Загадка матриархата в древних обществах».

С 12 по 14 июня с 11:00 до 20:00 в Изборской крепости будет работать интерактивная музейная площадка для детей и взрослых «Родная история», в программе которой — богатырские забавы, игры-путешествия, средневековая кухня, настольная игра «Мельница», творческие мастер-классы.