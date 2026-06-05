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В день рождения Пушкина вход на выставки в «Михайловском» будет бесплатным

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Завтра, в центральный день LX Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры), все выставки в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будут бесплатными для посетителей.

В выставочном пространстве «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В «Михайловском» напомнили, что в музейном НКЦ (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) сейчас развёрнуты экспозиции «Сказочный мир Пушкина» (интерактивная площадка с механическими игрушками), «Елена Кошевая. Жизнь вне времени» к 70-летию со дня рождения художницы, «Вот мельница…» к 40-летию создания «Музея-мельницы в деревне Бугрово», «Впечатленья бытия», «Мой мир. Булат Яманов. Живопись». Кроме того, здесь работает уникальное, принципиально новое не только для Пушкинского заповедника, но и для региона экспозиционное пространство для детей и взрослых «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», где в сочетании академических принципов показа и современных мультимедийных технологий представлено порядка тысячи предметов из разных фондовых коллекций «Михайловского».

Также именно в НКЦ музея-заповедника сегодня, 5 июня, будет представлен новый, подготовленный специально к 227-му дню рождения Пушкина выставочный проект «“Медный всадник“ — все мы находимся в вибрациях его меди...».

Залы музейного Научно-культурного центра 6 июня будут открыты для посетителей с 10.00 до 17.00, уточнили в Пушкинском заповеднике. 

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