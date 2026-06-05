Появилась схема парковки на Пушкинском празднике поэзии в «Михайловском»

Картой с местами для парковки автомобилей на LX Пушкинском празднике поэзии (Днях Пушкинской поэзии и русской культуры) в Пушкинском заповеднике поделились с Псковской Лентой Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Схема: ТКД

6 июня также будут работать бесплатные шаттлы, которые будут курсировать от автостанции Пушкинские Горы до «Михайловского», а также от перехватывающей парковки до праздничной поляны.

«Приглашаем вас на Дни Пушкинской поэзии и русской культуры! До встречи!» - добавили в ТКД.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».