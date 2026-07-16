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День этнографа отметят в музее-заповеднике «Изборск»

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Праздник ко Дню этнографа состоится в музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

«17 июля приглашаем Вас на музейный праздник "День этнографа"», - сообщили в музее.

В 13:00 начнется игровая программа «Бирюльки – дело серьезное». В 14:00 гостей ждет волшебное театрализованное представление «Сказка о рыбаке и рыбке».

«А уже в 14:30 зрителей порадует своим звонким пением детский фольклорный ансамбль "Звонница" при Воскресной школе Свято-Троицкого кафедрального собора Социально-культурного центра "Троицкий". Встречаемся в доме купца Шведова по адресу: улица Печорская, 32. Ждем Вас в музее всей семьёй!» - добавили в музее.

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