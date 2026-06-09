Акцию «День вязания на публике» проведут в Пскове во второй раз

Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова уже во второй раз присоединится к всемирной акции «День вязания на публике», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении. Всех любителей рукоделия и хороших книг ждут 13 июня в 11.00 в «Аквариуме» (Профсоюзная, 2, 1 этаж), участие бесплатное.

В программе – мастер-классы от участниц клуба «Вдохновение», который уже второй год работает на базе отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы; выставка работ мастериц; презентация книжной выставки «Вязать модно».