 
Культура

Акцию «День вязания на публике» проведут в Пскове во второй раз

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Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова уже во второй раз присоединится к всемирной акции «День вязания на публике», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении. Всех любителей рукоделия и хороших книг ждут 13 июня в 11.00 в «Аквариуме» (Профсоюзная, 2, 1 этаж), участие бесплатное. 

В программе – мастер-классы от участниц клуба «Вдохновение», который уже второй год работает на базе отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы; выставка работ мастериц; презентация книжной выставки «Вязать модно».

«Кстати, большинство идей для своего творчества наши вязальщицы взяли «подсмотрели» в книгах из фонда отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы. Там вообще много красочных изданий по рукоделию, которые с удовольствием берут на вооружение наши мастерицы. Творческие люди Пскова с удовольствием собираются на площадке областной библиотеки и совершенствуют свое мастерство. Присоединяйтесь!» - призвали в областной библиотеке. 
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