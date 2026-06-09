Стартуют «Большие гастроли» Псковского театра драмы в Москве

С 9 по 14 июня Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина — филиал Национального драматического театра России (Александринского театра) — с программой из пяти спектаклей выступит на сцене Театра на Таганке в Москве. Гастроли приурочены к 120-летнему юбилею театра, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском театре драмы.

Фото: Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина

Обменные гастроли, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, состоятся в рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли».

Зрители столицы увидят спектакли «Маленькие трагедии» (реж. Гульназ Балпеисова), «Лягушки» (реж. Никита Кобелев), «Зойкина квартира» (реж. Сергей Потапов), «Каинова печать» (реж. Тимур Кулов), «Битва жизни» (реж. Андрей Гончаров).

«Маленькие трагедии» Гульназ Балпеисовой, ученицы Римаса Туминаса, — фантазия на темы разных произведений Александра Пушкина (в спектакле звучат и аукаются эхом фрагменты из десятков текстов – от «Евгения Онегина» до «Сцен из рыцарских времен» и ранней гражданской лирики), в центре которой оказывается творческий путь молодого поэта и его жизненный выбор. Показ пройдет на Основной сцене 9 июня.

Эпическая драма художественного руководителя Александринского театра Никиты Кобелева «Лягушки» — первая в России и мире постановка одного из главных произведений живого классика китайской литературы, нобелевского лауреата Мо Яня. Спектакль — восьмикратный номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» (2023): «Лучший спектакль в драме. Большая форма»; «Лучшая работа режиссера» (Никита Кобелев); «Лучшая женская роль» (Линда Ахметзянова); «Лучшая мужская роль» (Сергей Скобелев); «Лучшая мужская роль второго плана» (Денис Кугай); «Лучшая работа художника» (Нана Абдрашитова); «Лучшая работа художника по костюмам» (Нана Абдрашитова); «Лучшая работа художника по свету» (Игорь Фомин). Участник XXXIII Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» (2023), XV Международного театрального фестиваля «Александринский» (2024). Показы пройдут на Новой сцене 10 и 12 июня. 10 июня спектакль посетит сам автор —писатель Мо Янь, который в эти дни находится в России.

Трагическая буффонада Михаила Булгакова «Зойкина квартира» в постановке якутского режиссера Сергея Потапова очищена от примет времени. Его спектакль не социальный памфлет и не мелодрама, это философское высказывание об отчаянии и надежде. В главной роли — актриса Театра им. В.Ф. Комиссаржевской Кристина Кузьмина. Показ пройдет на Основной сцене 11 июня.

Тимур Кулов помещает персонажей полузабытой пьесы Леонида Андреева «Каинова печать» (другое название «Не убий!») в некий мистический поезд, на всех парах несущийся то ли к исполнению заветных желаний героев, то ли к тотальному крушению. Это будут первые гастроли спектакля, премьера которого состоялась в 2025 году. Два показа пройдут на Малой сцене 13 июня.

В 2025 году к наивно-идеалистической повести Чарльза Диккенса «Битва жизни» обратился в Пскове режиссер Андрей Гончаров, известный по спектаклям в МХТ им. Чехова и Театре на Таганке. В его интерпретации диккенсовский сюжет претерпевает прискорбные, но поучительные изменения: человечество, отринувшее базовые нравственные законы во имя гордыни, амбициозного себялюбия и материального комфорта, уже не стремится ввысь, к свету. Это будут первые гастроли свежего спектакля Гончарова. Два показа пройдут на Основной сцене 14 июня.

«Гастроли — это всегда важное событие в жизни театра. Нынешняя поездка вдвойне значима: она приурочена к 120-летнему юбилею нашего театра. В последний раз отчетные гастроли в столице мы провели восемь лет назад, когда театральная Россия только знакомилась с новым художественным лицом Псковской драмы. За это время мы успешно выступили на крупных отечественных фестивалях, немало гастролировали, завоевали три “Золотые маски”. Программа гастролей 2026 года призвана продемонстрировать широту наших творческих поисков последних пяти лет и высокий уровень мастерства артистов труппы. Мы познакомим зрителей со свежими спектаклями, включая премьеры 2024 и 2025 годов, — “Битва жизни”, “Каинова печать”, “Маленькие трагедии”. Мы впервые покажем в Москве наш резонансный спектакль “Лягушки”, первую в мире постановку романа живого классика китайской литературы, нобелевского лауреата Мо Яня. Мы представим один из спектаклей, созданный в результате нашего сотрудничества с режиссерами национальных регионов, — “Зойкина квартира”. Неслучайно в афишу вошли работы Андрея Гончарова, Никиты Кобелева и Гульназ Балпеисовой — режиссеров, чьи имена уже хорошо известны в Москве. Уверены, столичному зрителю будет интересно познакомиться с их псковскими спектаклями», - поделился художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

Спектакли Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина неоднократно становились участниками и лауреатами престижных фестивалей и премий, включая Национальную театральную премию «Золотая маска»: в сезоне 2018/2019 — спектакль Петра Шерешевского «Ревизор» в номинации «Лучшая женская роль второго плана»; в сезоне 2021/2022 — спектакль Антона Федорова «Морфий» в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая женская роль второго плана». С 2021 года Псковский театр драмы — филиал Национального драматического театра России (Александринского театра). В труппе театра три обладательницы «Золотой маски»: Линда Ахметзянова, Наталья Петрова, Дарья Чураева. Художественный руководитель театра— заслуженный деятель искусств РФ, кавалер Ордена Дружбы, известный кинорежиссер, режиссер театра, профессор Государственного института кино и телевидения Санкт-Петербурга Дмитрий Месхиев.

Гастроли 2026 года приурочены к 120-летнему юбилею театра. Последние отчетные гастроли в столице были в 2018 году. Ранее театр с успехом показал в Москве спектакли «7САМУРАЕВ» (реж. Сергей Чехов), «Смерть Тарелкина» (реж. Хуго Эрикссен), «Морфий» (реж. Антон Федоров).