Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в 18-й раз стартует в Изборске

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в 18-й раз стартует сегодня, 12 июня, в Изборской крепости, он продлится два дня. Торжественное открытие запланировано на 14:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».
Афиша и фотографии предоставлены пресс-службой Государственного музея-заповедника «Изборск»
Культурная программа фестиваля включает в себя военные сражения, соревнования по метанию сулиц, женскую эстафету по русским сказкам среди участниц, тренировку к военной игре «Живая дальдоза» и турнир по тавлеям, будут работать исторический торг, лучный тир, площадки мастер-классов. Для реконструкторов запланирован археологический квест по Изборско-Мальской долине «За худом и добром».
Фестивальная программа начнется сегодня, 12 июня, с 11:00, а «Исторический лекторий» — с 12:00.
- 11.00–20.00 – «Родная история» – музейная площадка для детей и взрослых: богатырские забавы, игры-путешествия, средневековая кухня, настольная игра «Мельница», творческие мастер-классы;
- 12.00–18.30 – «Исторический лекторий» – открытые научно-популярные лекции от научных сотрудников музея-заповедника «Изборск» и клубов исторической реконструкции;
- 13.00 – «Первый государственный человек и устроитель России» – экскурсия по выставке, посвященной Афанасию Ордину-Нащокину;
- 14.00 – Открытие фестиваля;
- 14.30–15.30 – Военная программа (массовые полевые сражения);
- 16.00 – «Эхо русских деревень» – музыкальная фольклорная программа;
- 18.30–19.30 – Концерт фолк-группы «Трикветрум».
«Исторический лекториум» начнется в 12:00 с лекции на тему «Андрей Тарковский в Изборске» прочитает старший научный сотрудник музея-заповедника «Изборск», кандидат филологических наук Александр Донецкий.
Затем выступит научный сотрудник музея-заповедника «Изборск» Ирина Кострова с докладом на тему «Женский костюм славян-кривичей».
О «Наряжохе. Девичий костюм середины XIX–начала XX века в традиционной культуре Северо-Западного региона» расскажет заведующая сектором исторических программ и фестивалей музея-заповедника «Изборск» Анастасия Попова.
Старший научный сотрудник музея-заповедника «Изборск» Элизабет Кузьмина проведет лекцию на тему «Земледелие средневековых изборян».
Реконструктор, исследователь материальной культуры раннего средневековья Иван Минаков расскажет о том, «Чего хочет паспортист исторического фестиваля?».
Об «Исторических лыжах» прочитает доклад реконструктор исследователь материальной культуры раннего средневековья Кирилл Жуков.
Далее выступит реконструктор и исследователь материальной культуры раннего средневековья Вадим Аводнев с лекцией на тему «Использование хищных птиц для соколиной охоты в раннем средневековье».
И завершит программу первого дня «Исторического лектория» заместитель начальника экскурсионного отдела музея-заповедника «Изборск» Елена Левшова с докладом о «Рыболовном промысле изборян».
Второй день фестивальной программы также начнется 13 июня с 11:00, а «Исторический лекторий» пройдет с 13:00 до 16:30.
- 11.00 – Приветствие участников и гостей фестиваля. Выступление группы «Трикветрум»;
- 11.30 –13.00 – Военная программа (массовые полевые сражения);
- 12.00–13.00 – Женский конкурс «Царевна Лягушка»;
- 12.00–13.30, 15.00–17.00 – Средневековые ремесленные мастер-классы;
- 13.00 – Мужской конкурс «Рубка бревна»;
- 13.00–16.30 – Исторический лекторий;
- 14.00–15.30 – Средневековые танцы от клубов «Скёль» и «Гельвеция»;
- 15.30–16.30 – Живая дальдоза – военная игра-сражение;
- 16.30–20.30 – Индивидуальный лучный турнир;
- 17.00–18.00 – Мастер-классы в лагерях реконструкторов;
- 17.00–19.00 – «Битва дружин» – показательные поединки;
- 19.00–19.30 – Концерт фолк-группы «Трикветрум».
Начнет второй день «Исторического лекториума» заместитель директора по учебно-воспитательной работе «Печорской лингвистической гимназии» Елена Вариксоо с докладом на тему «Народ сето: кто они?».
Продолжится мероприятие выступлением реконструктора и исследователя материальной культуры раннего средневековья Михаила Воронцова о «Вооружении викингов».
И завершится «Историческим лекторий» «Загадками матриархата в древних обществах» от доцента кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета, кандидата исторических наук Юлии Колпаковой.
В течение трех дней, с 12 по 14 июня, с 11:00 до 20:00 в Изборской крепости будет работать музейная площадка «Родная история» для детей и взрослых: богатырские забавы, игры-путешествия, средневековая кухня, настольная игра «Мельница», творческие мастер-классы.