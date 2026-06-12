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Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в 18-й раз стартует в Изборске

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Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в 18-й раз стартует сегодня, 12 июня, в Изборской крепости, он продлится два дня. Торжественное открытие запланировано на 14:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Афиша и фотографии предоставлены пресс-службой Государственного музея-заповедника «Изборск»

Культурная программа фестиваля включает в себя военные сражения, соревнования по метанию сулиц, женскую эстафету по русским сказкам среди участниц, тренировку к военной игре «Живая дальдоза» и турнир по тавлеям, будут работать исторический торг, лучный тир, площадки мастер-классов. Для реконструкторов запланирован археологический квест по Изборско-Мальской долине «За худом и добром».

Фестивальная программа начнется сегодня, 12 июня, с 11:00, а «Исторический лекторий» — с 12:00.

  • 11.00–20.00 – «Родная история» – музейная площадка для детей и взрослых: богатырские забавы, игры-путешествия, средневековая кухня, настольная игра «Мельница», творческие мастер-классы;
  • 12.00–18.30 – «Исторический лекторий» – открытые научно-популярные лекции от научных сотрудников музея-заповедника «Изборск» и клубов исторической реконструкции;
  • 13.00 – «Первый государственный человек и устроитель России» – экскурсия по выставке, посвященной Афанасию Ордину-Нащокину;
  • 14.00 – Открытие фестиваля;
  • 14.30–15.30 – Военная программа (массовые полевые сражения);
  • 16.00 – «Эхо русских деревень» – музыкальная фольклорная программа;
  • 18.30–19.30 – Концерт фолк-группы «Трикветрум».

«Исторический лекториум» начнется в 12:00 с лекции на тему «Андрей Тарковский в Изборске» прочитает старший научный сотрудник музея-заповедника «Изборск», кандидат филологических наук Александр Донецкий. 

Затем выступит научный сотрудник музея-заповедника «Изборск» Ирина Кострова с докладом на тему «Женский костюм славян-кривичей».

О «Наряжохе. Девичий костюм середины XIX–начала XX века в традиционной культуре Северо-Западного региона» расскажет заведующая сектором исторических программ и фестивалей музея-заповедника «Изборск» Анастасия Попова.

Старший научный сотрудник музея-заповедника «Изборск» Элизабет Кузьмина проведет лекцию на тему «Земледелие средневековых изборян».

Реконструктор, исследователь материальной культуры раннего средневековья Иван Минаков расскажет о том, «Чего хочет паспортист исторического фестиваля?».

Об «Исторических лыжах» прочитает доклад реконструктор исследователь материальной культуры раннего средневековья Кирилл Жуков.

Далее выступит реконструктор и исследователь материальной культуры раннего средневековья Вадим Аводнев с лекцией на тему «Использование хищных птиц для соколиной охоты в раннем средневековье».

И завершит программу первого дня «Исторического лектория» заместитель начальника экскурсионного отдела музея-заповедника «Изборск» Елена Левшова с докладом о «Рыболовном промысле изборян».

Второй день фестивальной программы также начнется 13 июня с 11:00, а «Исторический лекторий» пройдет с 13:00 до 16:30.

  • 11.00 – Приветствие участников и гостей фестиваля. Выступление группы «Трикветрум»;
  • 11.30 –13.00 – Военная программа (массовые полевые сражения);
  • 12.00–13.00 – Женский конкурс «Царевна Лягушка»;
  • 12.00–13.30, 15.00–17.00 – Средневековые ремесленные мастер-классы;
  • 13.00 – Мужской конкурс «Рубка бревна»;
  • 13.00–16.30 – Исторический лекторий;
  • 14.00–15.30 – Средневековые танцы от клубов «Скёль» и «Гельвеция»;
  • 15.30–16.30 – Живая дальдоза – военная игра-сражение;
  • 16.30–20.30 – Индивидуальный лучный турнир;
  • 17.00–18.00 – Мастер-классы в лагерях реконструкторов;
  • 17.00–19.00 – «Битва дружин» – показательные поединки;
  • 19.00–19.30 – Концерт фолк-группы «Трикветрум».

Начнет второй день «Исторического лекториума» заместитель директора по учебно-воспитательной работе «Печорской лингвистической гимназии» Елена Вариксоо с докладом на тему «Народ сето: кто они?». 

Продолжится мероприятие выступлением реконструктора и исследователя материальной культуры раннего средневековья Михаила Воронцова о «Вооружении викингов».

И завершится «Историческим лекторий» «Загадками матриархата в древних обществах» от доцента кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета, кандидата исторических наук Юлии Колпаковой.

 


​В течение трех дней, с 12 по 14 июня, с 11:00 до 20:00 в Изборской крепости будет работать музейная площадка «Родная история» для детей и взрослых: богатырские забавы, игры-путешествия, средневековая кухня, настольная игра «Мельница», творческие мастер-классы.

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