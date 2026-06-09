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Гала-концерт «Только за Россию!» состоится 13 июня в Псковской областной филармонии

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Гала-концерт «Только за Россию!» в рамках форума «На том стоим» состоится 13 июня в 18:00 в Псковской областной филармонии, сообщили в пресс-службе филармонии.

Афишу предоставили в пресс-службе Псковской областной филармонии

Артисты из разных стран выступят на одной сцене с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области. За дирижерский пульт встанут маэстро Алексей Репников из России и Крейг Робертс из Великобритании. В программе вечера примут участие китаянка Сян Фэнянь, трио Адитьи Шанкара из Индии, Джимми Макрэй из Шотландии и итальянец Витторио Чентроне.

Прозвучит оркестровая сюита «Метель» Свиридова, симфоническая сюита из кантаты «Александр Невский» Прокофьева, романс «Соловей», композиции «Памяти Карузо», Volare, Dragostea Din Tei, Meraviglioso, сет из народных шотландских и русских песен, «Ой цветет калина», «Подмосковные вечера».

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Псковской области. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе БКЗ филармонии с 10 июня с 16:00, но не более двух штук в одни руки.

Кассы Псковской областной филармонии работают в летнем режиме со среды по пятницу с 13:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье с 13:00 до 19:00. Технический перерыв: с 15:00 до 16:00.

Напоминаем, Международный фестиваль «На том стоим» пройдет с 10 по 14 июня в Псковской области.

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