Ряд исторических построек планируют возродить в «Михайловском»

Возвращение ряда построек в парковую среду планируется в Государственном музее-заповеднике А.С.Пушкина «Михайловское», сообщил директор учреждения культуры Георгий Василевич в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В 2023 году ученым советом музея была принята концепция развития. Там как раз вопрос стоит так, что, во-первых, видна неполнота архитектурная. Если вы любите фотографировать и идете, скажем, по Тригорскому, вы просто видите места, где были постройки. Во-вторых, в разные времена года не всегда комфортно постоянно быть на улице, а у нас немного мест, где можно спрятаться от холода, если не брать Научно-культурный центр. Поэтому концепция развития музея включает в себя возвращение ряда построек в парковую среду, размещение там дополнительных выставок и событий: от показа кино до викторин и собеседований», - сказал Георгий Василевич.

Директор Пушкинского заповедника отмечает, что места, где можно показывать музейную коллекцию из 52 000 экспонатов, не хватает.

«Мы пытаемся с помощью выставочных поездок решать это, но 10-12 выездных выставок - предел, потому что физически и финансово сложно. Поэтому одна из задач - ввести в оборот новые, неизвестные прежде работы, рассказать о них, рассказать о тех людях, которые их создавали. Это интереснейший пласт жизни музея, тем более, что музею скоро 130 лет, серьезный срок», - заключил Георгий Василевич.

Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» является хранителем могилы А. С. Пушкина, некрополя Ганнибалов-Пушкиных и историко-культурного литературного ландшафта, введенного поэтом в русскую мировую культуру. Объединяет мемориальные усадьбы с их садами и парками: родовое поместье семьи Пушкина – Михайловское, усадьбы друзей и предков поэта – Тригорское и Петровское. На территории музея расположены действующая водяная мельница, крестьянский двор, «Музейная почта», ремесленный центр, а также древние городища: Савкино, Воронич, Врев и Велье.