Псковичка приняла участие в арт-школе «#Своякультура» в Крыму

В Академии творческих индустрий «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму прошла образовательная программа «#Своякультура. 1 поток». В числе участников – Екатерина Иванова из Пскова, майор в отставке, пенсионер ФСИН, поэт, автор-исполнитель, выступающий под псевдонимами Екатерина Виноградова и NepohoZhaya, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фото: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Смена объединила членов семей участников специальной военной операции – жён, матерей, детей, а также самих ветеранов, действующих военнослужащих, добровольцев воинских формирований и представителей организаций, поддерживающих семьи героев. Все они – творческие люди: авторы, музыканты, дизайнеры, видеографы, художники, модельеры, артисты.

«Это было что-то невероятное! Мне кажется, в жизни такое бывает только раз. Несмотря на обстановку в стране и в мире, мы объединились и созидали над своими проектами. Там я нашла реальную команду единомышленников, заручилась словами поддержки, поддержала семьи наших героев, которые понесли невосполнимую утрату. Мне уже начали поступать запросы на создание стихов и песен по реальным судьбам людей. Я всё прочувствовала на себе», – делится впечатлениями Екатерина Иванова.

За время арт-школы участники создали около десяти произведений, три из которых – песни. Сама Екатерина делится, что на «Тавриде» пришла к пониманию: она – поэт, автор-исполнитель и поэт-песенник, которому необходимо в первую очередь издать сборник стихотворений, продолжать записывать и размещать песни на цифровых площадках, а также прийти к полноценному концерту.

«#Своякультура» – программа, разработанная для участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и фонда «Защитники Отечества».