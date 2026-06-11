Музей-квартира Юрия Спегальского в Пскове открывает свои двери для посетителей после ремонта

Гости города смогут посетить единственный в России мемориальный музей-квартиру исследователя средневекового зодчества, архитектора-реставратора, создателя Псковских реставрационных мастерских, художника, мастера декоративно-прикладного искусства Юрия Спегальского после ремонта с сегодняшнего дня, 11 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника / Мах

Посетители увидят мебель начала XVIII века, предметы прикладного искусства XVII-XIX веков: фарфор, керамику, стекло, художественный металл. Также в его кабинете находится библиотека с редкими изданиями по искусству, истории и краеведению.

Ранее медиахолдинг «Гражданская пресса» выпустил видеофильм, публицистическую статью и радиопередачу о Юрии Спегальском по проекту «Гении земли Псковской», выходившем при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и содействии Псковского музея-заповедника. Материалы проекта рассказывают о том, какой вклад реставратор внес в послевоенное восстановление Пскова, в формирование его современного облика, в возрождение и защиту памятников старины и о том, какие идеи Юрия Спегальского остаются актуальными до сегодняшнего дня.

Мемориальный музе-квартира Юрия Спегальского находится в городе Пскове на Октябрьском проспекте, дом 14.